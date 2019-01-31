Термоядерные бомбы и робокорабли. Новые силы США

Переговоры США с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности практически провалились. Это соглашение - одно из последних в области контроля вооружений между двумя ядерными державами.

2 февраля Вашингтон планирует выйти из него из-за отказа Москвы уничтожить ракету 9М729. Стороны друг друга обвиняют в нарушении договора. Гонка вооружений уже началась, объявили в американском Госдепе.

В Техасе, тем временем, приступили к сборке первой серийной партии термоядерных боеголовок W76-2 для баллистических ракет подводных лодок Trident II. А в ВМС США рассказали о своем дальнейшем развитии с помощью роботизированных кораблей четырех типов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Новые термоядерные боеголовки

В августе прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал самый большой оборонный бюджет в истории США, который составил 716 миллиардов долларов. Трамп заложил 65 миллионов долларов в бюджет для принятия на вооружение ядерных зарядов малой мощности.

"Наличие маломощного ядерного оружия позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным", - говорится в расширенной ядерной доктрине США.

29 января военное издание Defense News сообщило, что завод Pantax в Техасе приступил к сборке первой серийной партии термоядерных боеголовок W76-2 для баллистических ракет подводных лодок Trident II. Американская армия планирует получить их до 30 сентября этого года.

W76-2 является в 15 раз уменьшенной по мощности версией боеголовки W76, которая производилась в 1970-80 годах. Ее мощность составит 6,5 килотонн.

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Сборка боевых частей W76-2 будет вестись до конца 2024 финансового года. Общее количество блоков, которые должны быть собраны, не раскрывается. Известно только, что ими будут оснащены не все ракеты Trident II, стоящие на боевом дежурстве. Сейчас они оснащены боеголовками в 100 килотонн.

Нынешняя администрация в Белом доме также считает, что термоядерное оружие пониженной мощности позволит ограничить зоны поражения и существенно снизить потери среди мирного населения.

В Пентагоне отмечают, что такое оружие будет эффективным средством по сдерживанию России и не позволит ей "использовать свой потенциал тактического ядерного оружия".

Однако Демократическая партия раскритиковала термоядерное оружие пониженной мощности. В Конгрессе они заявили, что в случае ядерного конфликта противник не сможет узнать, запущена по нему ракета с полноценной боевой частью или сниженной мощности, и инициирует масштабный ядерный ответ. Таким образом ограничения зон конфликта не получится.

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В прошлом году в США провели испытания новой термоядерной авиационной бомбы B61-12 мощностью 50 килотонн. Первая B61-12 будет выпущена заводом в марте 2020 года.

Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющий управлять его падением и повышать точность поражения цели. B61-12 совместимы с платформами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II пятого поколения.

Флот роботов

29 января начальник отдела N96 управления военно-морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксолл также сообщил, что американский флот в перспективе претерпит изменения в своем составе, пополнившись кораблями-роботами четырех разных классов.

По его словам, такой подход позволит реализовать концепцию распределенных морских операций для противостояния морской экспансии России и Китая. Концепция предусматривает постоянное присутствие американских кораблей в разных точках мирового океана.

Беспилотные корабли могут быть использованы как в разведывательных и боевых целях, так и для защиты более крупных обитаемых объектов.

В ВМС США разрабатывают четыре основных типа роботизированных кораблей:

большой надводный дрон для транспортировки тяжелых разведсистем и вооружения

средний дрон с разведсистемами и радиоэлектронным оборудованием

малый дрон для установки мин и ретрансляционным оборудованием

миниатюрный дрон для разведки и наблюдения

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Разработка беспилотных надводных кораблей является ключевой частью соглашения США с союзниками по НАТО, подписанного в июле.

Беспилотный корабль Sea Hunter (Морской охотник) / U.S. Navy Беспилотный корабль Sea Hunter (Морской охотник) / U.S. Navy

"Использование беспилотных систем - это потенциальный скачок вперед в развитии военно-морских технологий. Работая вместе с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят нашу ситуационную осведомленность и контроль над морями", - говорится в пресс-релизе НАТО.

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ВМС США отрабатывает технологические схемы с помощью экспериментального беспилотного корабля Sea Hunter (Морской охотник), разработанного Агентством оборонных перспективных исследовательских проектов DARPA.

Провал ракетных переговоров

В этом месяце состоялось несколько российско-американским переговоров по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

31 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон заявил, что продвинуться так и не удалось.

По его словам, американской стороне было сказано, "что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно". Встреча продолжалась менее часа.

За десять дней до анонсированного США выхода из Договора РСМД Россия пошла на беспрецедентный шаг, чтобы доказать, что это соглашение разваливается не по ее вине.

Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает договор.

Показ 9М729 / РБК

Однако Томпсон заявила, что показ 9М729 - не что иное, как имитация и пропаганда, "это было просто смешно".

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"Это риторика, это пропаганда, не основанная на фактах. Мы постоянно видим и слышим это. Мы наблюдали это 23 января на имитации показа ракетной системы, и у людей, которые присутствовали при этом, не было возможности задавать вопросы. Это было просто смешно. Показывать систему в статике - это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре", - заявила замгоссекретаря.

Рябков, в свою очередь отметил, что на требования России по американским универсальным пусковым установкам в составе комплексов Aegis Ashore, развернутым в Румынии, нет никакой реакции.

По словам российского дипломата, нет движения и по другим вопросам, связанным с ракетами-мишенями США, которые "практически идентичны баллистическим ракетам средней дальности", и беспилотниками.

Мнения о том, какая именно ракета стала основой для 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), в американской прессе расходятся. Согласно одним предположениям, ракета 9М729 может запускаться с мобильных комплексов Искандер и является модернизированной версией крылатой ракеты Р-500 (9М728 или SSC-7 по классификации НАТО).

Другое возможное объяснение, которое встречается в американской прессе, например, в публикации журнала National Interest в декабре 2017 года, - что речь идет о создании в России наземной версии крылатой ракеты морского базирования Калибр.

По данным США, Москва не только разработала и успешно испытала ракеты типа 9M729, но и приняла их на вооружение. Главная претензия американцев к этим ракетам - дальность, которая, по их информации, превышает нижний предел в 500 километров, установленный договором.

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Источник: korrespondent.net