Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2019, четверг, 22:07
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
31. 01. 2019

В России нашли тайник охранника Николая II

В Ставропольском крае РФ нашли конверт с ранее неизвестными фотографиями императорской семьи, сообщает издание Победа.

Отмечается, что тайник пролежал сто лет под кровлей управления Федерального казначейства в Ессентуках.

На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши. Они лежали в конверте под ветхой балкой.

На большинстве фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одна из фотографий никогда ранее не публиковалось. На двух карточках сохранились подлинные автографы царских детей.

Cмотрите фотогалерею: В России нашли тайник охранника Николая II

Ранее Business Insider показал редкие цветные фотографии Российской империи.

Также сообщалось, что в Чернигове нашли редкие артефакты. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.