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31. 01. 2019

Днем на Донбассе стреляли из запрещенного оружия

В течение текущих суток, 31 января, в период с 00:00 до 18:00 четверга, сепаратисты два раза обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. Причем в одном из обстрелов было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных обстреляли вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески.

"В результате преступных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

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Источник: korrespondent.net

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