Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2019, четверг, 23:52
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
31. 01. 2019

Во Львовской области в сгоревшем авто обнаружили тело мужчины

В Яворове Львовской области в полностью сгоревшем автомобиле обнаружили тело местного жителя. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"Сегодня, 31 января, около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в гараже на улице Ивана Крестителя в Яворове произошел пожар. После локализации пожара в салоне автомобиля Дэу Ланос было обнаружено тело 48-летнего местного жителя без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области в сгоревшем авто обнаружили тело мужчины

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.