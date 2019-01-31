Как это работает: Huawei Mate 20 Pro — смартфон опережающий время

Последние несколько лет ведущие производители мало чем удивляли. Помимо «безрамочного» дисплея — фишки последнего года, которую стали применять все и всюду, ничего толком больше и не появилось. До выхода Huawei Mate 20 Pro, в котором реализовано несколько смелых инженерных решений.

В начале 2019 года очень сложно провести точное позиционирование для нового устройства. Времена, когда было понятно, что вот это камерафон, этот аппарат заинтересует людей бизнеса, а вот этот - мечта любой девушки, — давно прошли. Сейчас каждый выбирает телефон по 2-3 критериям. И уж точно, среди многочисленных достоинств Huawei Mate 20 Pro можно найти именно то, что заинтересует именно тебя.

Он неубиваем

Сложно представить задачу, приложение или игру, которая заставит лагать этот смартфон. Huawei Mate 20 Pro спроектирован на однокристальной системе Huawei Kirin 980, изготовленной по 7-нанометровому техпроцессу и оснащенным двойным нейронным процессором, «наученным» гибко распределять свои ресурсы между тяжелыми, средними и легкими задачами с высоким уровнем эффективности, одновременно повышая время автономной работы. В конфигурацию этой SoC входит три кластера CPU: два ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц, два таких же ядра с частотой 1,9 ГГц и четыре Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За графическую производительность отвечает GPU Mali-G76 MP10.

Объем оперативки у него 6 ГБ, объем хранилища — 128 ГБ, а есть еще версия 8/256 Гб.

Быстрее, еще быстрее

С появлением на рынке Mate 20 Pro можно впервые попробовать, что же такое стандарт 4.5G LTE Cat.21. Ведь этот Huawei — первый в мире смартфон с поддержкой высокоскоростного скачивания данных со скоростью до 1.4 Гб/сек. Он также поддерживает самое быстрое в мире Wi-Fi соединение со скоростью 2 Гб/сек и технологию двойного GPS-позиционирования за счет одновременного использования частот L1+L5.

Этот смартфон надежнее самого лучшего сейфа

Сканер отпечатков пальцев теперь встроен прямо в экран — еще никогда разблокировка смартфона не была столь простой. Хотите альтернативы — воспользуйтесь системой трехмерного распознавания лица по 30 000 точек. Смартфон «опознает» своего владельца даже в полной темноте.

Защищен не только внутри, но и снаружи

Разговаривать под проливным дождем, снимать, как летом в очередной раз залило Комаровку или Немигу, стоя по пояс в воде, да даже банально уронить смартфон в ванну — с новым Huawei все это можно себе позволить. Модель имеет степень защиты IP681 и выдержит погружение в воду продолжительностью до 30 минут.

Имеет лучшую в мире фотокамеру

Специалисты профессионального ресурса DxOMark присвоили фотомодулю смартфона высший рейтинг — по их мнению, Huawei Mate 20 Pro имеет лучшую в мире камеру, и вместе с еще одним смартфоном Huawei – P20 Pro – делит первое место.

Ведь три камеры на задней панели Huawei Mate 20 Pro - на самом деле три разных объектива. Первый — 16-мм широкоугольный, второй — 27-миллиметровый «штатник», третий — 80-мм, длиннофокусный.

С такой оптический схемой Mate 20 Pro становится универсальным фотоаппаратом и подойдет для высококачественной съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров, портретов и многого другого.

А с водонепроницаемым чехлом с включенным режимом подводной съемки, возможно погружение на глубину до 5 метров для фото- и видеосъемки уникального подводного мира.

И селфи-камеру тоже

С Huawei Mate 20 Pro легко получится увеличить число подписчиков в Instagram, если стоит такая задача, разумеется. Селфи, сделанные на фронтальную камеру Mate 20 Pro, близки к идеальным. Даже если фотографировать в помещении со сложным освещением: во время съемки экран становится кольцевой вспышкой, равномерно освещающей лицо.

Поможет стать настоящим режиссером фильмов

Крутое программное обеспечение позволяет распознавать лица во время съемки, а также управлять цветом, выделяя объекты съемки и отделяя их от заднего плана.

Обладатель Mate 20 Pro может снимать видео с кинематографическим размерами сторон экрана — 21х9.

Заменит ноутбук для презентаций

Huawei Mate 20 Pro — незаменимый помощник при проведении митапов, выступлений на конференциях и презентациях, и с ним можно забыть про ноутбук. Во-первых, в нем реализована беспроводная передача данных любого типа на совместимые с технологией Miracast устройства. А если в офисе таких нет, то подключайтесь к монитору кабелем и используйте смартфон вместо ноутбука. И, во-вторых, в нем есть поддержка подключения внешних устройств к порту USB Type-C в режиме OTG.

Позволяет поделиться зарядом по воздуху и заряжается за 30 минут

Да, и это чистая правда. Обратная беспроводная зарядка позволяет использовать смартфон в качестве зарядного устройства для любых других устройств, поддерживающих беспроводную зарядку. Также смартфон поддерживает технологию 15 Вт беспроводной быстрой зарядки QuickCharge, самой быстрой в индустрии.

Ну а для тех, кто предпочитает традиционные способы зарядки, тоже хорошая новость. 40-ваттное зарядное устройство SuperCharge позволяет зарядить 4200 мА/ч аккумулятор на 70% всего за полчаса.

Крутое программное обеспечение

Если твой сегодняшний смартфон выпущен другим производителем, но тебе понравился Huawei Mate 20 Pro, то не надо бояться переходить на новую систему. Дело в том, что на при помощи фирменного приложения Phone Clone можно перенести все свои данные (включая контакты, фотографии, сообщения, сохраненные пароли и так далее) не только с любого Android-устройства, но и с iOS-девайсов. Миграция 8–10 Гб файлов занимает от силы 15 минут.

Производитель реализовал в смартфоне возможность управлять жестами, полностью отказавшись от привычной системной навигации, применяемой в ОС Android — это нереально удобно.

Он красив — и точка!

Собственно да. Задняя панель устройства выглядит шикарно. Покупатель может выбрать один из двух вариантов дизайна. Первый - в черном цвете с зеркальным стеклом задней панели отражающей солнечные лучи. И второй - в изумрудно-зеленом оформлении со специальным покрытием, благодаря которому смартфон не выскальзывает из рук, и на нем не остаются отпечатки пальцев.