Microsoft представила новые возможности мессенджера Teams для сотрудников без компьютеров

Компания Microsoft добавила в Teams новые функции, позволяющие расширить возможности сотрудников, которые не работают за компьютерами: настраиваемый интерфейс с опциями, доступными только на мобильных устройствах, Graph API, обеспечивающую интеграцию Teams с системами управления персоналом, приложение «Благодарность» для поощрения коллег.

Для большинства сотрудников, которые не имеют возможности постоянно находиться за компьютером – продавцов, обслуживающего персонала, рабочих на производстве – важна мобильность. Они могут обмениваться информацией с коллегами только с помощью смартфона – большинство из них пользуются незащищенными приложениями и подвергают риску безопасность компании. К тому же, использование нелицензионных мессенджеров не лучшим образом сказывается на эффективности процессов. Поэтому Microsoft представила новый настраиваемый интерфейс Teams, в котором сотрудники без компьютеров найдут средства для продуктивной работы и взаимодействия друг с другом на ходу.

Сотрудники с разными должностными обязанностями пользуются разными функциями: одним нужны закрытые чаты и календари, другим – доступ к группам и каналам. Теперь ИТ-администраторы смогут предоставлять каждому сотруднику доступ к возможностям Teams в соответствии с его потребностями. Для удобства работники могут закрепить на панели навигации самые важные и часто используемые модули.

Многие компании используют системы управления персоналом для выполнения важных повседневных задач, связанных с работой сотрудников без компьютеров: составления сменных графиков работы, расчета заработной платы, учета сведений о льготах, отработанном времени и присутствии на рабочем месте. Microsoft разрабатывает набор технологий, которые обеспечивают интеграцию существующих систем управления персонала с приложением. Одна из них – Graph API для средств управления планирования в Teams под названием «Смены» — станет доступна в первом квартале 2019 года.

Приложение «Благодарность» позволяет руководителям поощрять подчиненных, отмечать их заслуги и хвалить за достижения прямо в Teams, где эта информация будет видна всем. Сотрудники без компьютеров, например, консультанты в магазинах, — это люди, от которых зависит то, как будет выглядеть компания в глазах клиента. Но именно в этом сегменте наблюдается самая высокая текучесть кадров. Приложение «Благодарность» позволит заинтересовать сотрудников, удовлетворить их потребность в признании и удержать в штате.