В Национальном аэропорту внедрили систему разграничения пассажиров в секторе прилета

Нововведение реализовано совместно с органами пограничной службы и позволит сотрудникам пограничного контроля оперативно реагировать на увеличение количества пассажиров и, в зависимости от их количества, своевременно перераспределять силы и средства, сообщается на сайте информационного портала ГПК.

Исходя из количества прибывающих пассажиров отдельно выделяются каналы оформления для граждан Союзного государства либо для пассажиров из других стран. Белорусы имеют право прохождения погранконтроля на любом из направлений.

Ожидается, что новая система позволит сократить время прохождения погранконтроля. Планируется также ввести отдельное направление для участников и гостей II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 июня по 30 июня.