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25. 01. 2019

В Беларуси подготовлен проект указа об отчуждении проблемных активов с дисконтом

Об этом рассказал Олег Карнач, начальник главного юридического управления Нацбанка, на заседании Консультативного совета при Национальном банке. Доклад эксперта опубликован на сайте Нацбанка Беларуси.

Олег Карнач рассказал о том, что в 2018 году правительство Беларуси и Нацбанко реализовали проект «Формирование рынка проблемных активов». В процессе реализации эксперты изучили проблемы, риски и варианты их преодоления. Как результат работы над проектом, был подготовлен проект указа Указа «О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами», направленный на создание условий для работы с проблемными активами всех субъектов предпринимательской деятельности и не содержит ограничений для участников рынка: ими могут быть любые организации и ИП, сообщает belrynok.by.

Необслуживаемым активом для банков является задолженность, возникшая на основании кредитных договоров с нарушением сроков выплаты по обязательствам кредитору в течение более 90 дней. Для субъектов хозяйствования —  задолженность, возникшая в результате реализации юрлицом (кроме банков) продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, которое не погашено после срока, установленного договором или законодательством, в  течение более 90 дней или, если срок не установлен, в течение 12 месяцев с даты возникновения денежного требования.

Отчуждение необслуживаемых активов с дисконтом (по стоимости, отличной от суммы денежного обязательства) должно осуществляться только по результатам электронного аукциона. Уступка требования без дисконта не попадает в сферу регулирования проекта указа.

Проект предусматривает возможность проведения аукциона по желанию продавца.

Единая электронная информационно-торговая площадка, разработанная на базе БФВБ, должна стать главным инструментом для работы с необслуживаемыми активами. 

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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