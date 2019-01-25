ГУВД: что делать в ситуации домашнего насилия?

ГУВД информирует о том, что каждые сутки минская милиция регистрирует около 35-40 сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. С начала 2018 года 1 433 человека направлены в лечебно-трудовые профилактории, почти 1500 скандалистов, совершивших повторные правонарушения в отношении членов семьи, находятся на профилактическом учете, в дееспособности ограничено 71 лицо.

Злоупотребление алкоголем и вынужденное совместное проживание бывших супругов и других лиц с негативно окрашенными отношениями остаются оновными причинами домашних конфликтов. Поэтому сотрудники ГУВД призывают всех, кто пострадал от домашнего насилия либо знает о таких фактах, сообщать информацию в органы внутренних дел.

Рекомендации жертвам домашнего насилия

Необходимо подумать, как можно быстро и безопасно покинуть квартиру в случае домашнего насилия. Нужно заранее собрать необходимые вещи, спрятатьих в укромном месте, о котором не знает обидчик, позаботиться о наличии карманных денег для покупки продуктов питания, вещей, аренды квартиры или гостиничного номера. Договориться с соседями, чтобы они вызвали милицию в случае необходимости или дали доступ к телефону. Найти информацию об организациях, предоставляющих временное убежище, психологическую и иную помощь.

Если ситуация домашнего насилия уже прозошла, необходимо покинуть квартиру и, находясь в безопасности, вызвать милицию, дождаться приезда сотрудников и рассказать им подробно, что произошло. Затем вместе с участковым инспектором составить заявление о факте бытового насилия.

На каждое подобное сообщение сотрудники милиции оперативно реагируют и принимают все необходимые меры по привлечению к ответственности виновных, недопущению аналогичных правонарушений, а также меры индивидуальной профилактики (профилактическая беседа, вынесение официального предупреждения, постановка на профилактический учет, вынесение защитного предписания).

Необходимо помнить, что в Минске есть «кризисная комната» - место, где лица, пострадавшие от домашнего насилия, могут временно жить. Любой желающий может позвонить по номеру телефона 8 (017) 317-32-32 и получить психологическую помощь, а также юридическую консультацию.

Как сообщил Вадим Аниперко, начальник отделения организации работы участковых инспекторов милиции УОПП ГУВД, в 2018 году объявлено 743 защитных предписаний в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. При вынесении защитного предписания правонарушитель обязан покинуть жилое помещение на срок от 3 до 30 суток с запретом распоряжаться общей совместной собственностью. Граждан, которым вынесено защитное предписание, информируют о Коррекционной программе, которая реализуется в центре семьи и детей.

С целью предупредить более тяжкие последствия, милиция предпринимает предупреждающие меры. Собираются материалы для возбуждения уголовных дел за угрозу убийством, истязание, умышленное нанесение легких телесных повреждений.

В 2018 году возбуждено 238 уголовных дел превентивной направленности. К административной ответственности привлечено 7 871 лицо по теме домашнего насилия. За совершение четырех и более административных правонарушений в нетрезвом состоянии человек может быть направлен в лечебно-трудовой профилакторий сроком на 12 месяцев.