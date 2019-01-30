25 лет Audi в Беларуси: совершенно новые модели, эксклюзивные «юбилейные» комплектации и 5-летняя заводская гарантия

2019 год – особенный для марки Audi в Беларуси. Ровно 25 лет назад начал свою работу генеральный импортер AUDI AG «Автосалон-АВ». К этому знаменательному событию компания приготовила множество приятных сюрпризов для своих клиентов: старт продаж совершенно новых моделей, специальные «юбилейные» комплектации и 5-летнюю заводскую гарантию на все новые автомобили!

Успех марки Audi в Беларуси легко измерить цифрами. Начиная с 1994 года генеральный импортер AUDI AG передал клиентам более 7,5 тысячи новых автомобилей, украшенных фирменной эмблемой с четырьмя кольцами. По данным автомобильной ассоциации «БАА» марка Audi на протяжении многих лет является лидером по продажам среди премиальных брендов, а по итогам 2018 года Audi Q5 и Audi Q7 стали самыми продаваемыми моделями в своих сегментах.

В 2019 году на белорусский рынок выходят сразу три новейшие модели, демонстрирующие новые грани фирменного девиза «Превосходство высоких технологий». Первой яркой премьерой стал Audi Q8 – новый флагман моделей семейства «Q» из Ингольштадта. Этот большой премиальный SUV объединил в себе прогрессивный дизайн в новом фирменном стиле Audi, роскошный интерьер в духе «цифрового минимализма», а также самые передовые технологии. Гибридный силовой привод, светодиодные фары HD Matrix LED, инновационные системы безопасности и комфорта и множество других полезных и приятных функций удивят своими возможностями будущих владельцев этого эффектного автомобиля.

Новое поколение Audi A6 позволяет по-новому взглянуть на достаточно консервативный класс бизнес-седанов. Дизайнеры и инженеры Audi по-прежнему считают, что даже в деловом и элегантном автомобиле должен присутствовать спортивный характер. Новый Audi A6 – настоящее сочетание классики, динамики, комфорта и драйва. Идеальные пропорции кузова, изготовленного из стали и алюминия, подчеркивают его превосходную аэродинамику. Совершенно новая концепция интерьера с тремя большими цифровыми дисплеями и изысканно-строгой отделкой натуральными материалами будет сохранять свою привлекательность на протяжении многих лет. Специально для корпоративных парков были разработаны новые системы доступа и управления автомобилем, которые дают небывалый комфорт пользования новым Audi A6.

И самая яркая и долгожданная премьера Audi 2019 года – первый серийный электромобиль Audi e-tron! Этот большой роскошный кроссовер открывает дверь в новый мир динамичных, бесшумных и экологичных автомобилей, предоставляя в распоряжение своего владельца самые совершенные технологии. К примеру, система скоростной зарядки позволяет наполнить батарею на 80% всего за полчаса, а автономность движения превышает 400 километров (в соответствии с новым циклом испытаний WLTP). В список стандартного оснащения модели войдут инновационные фары на огранических светодиодах и пневматическая подвеска, а в качестве опции будут доступны камеры заднего вида с отдельными дисплеями в дверях вместо привычных зеркал.

В 2019 году поклонников марки Audi ждут и другие приятные сюрпризы. Во-первых, с этого года на все новые автомобили, приобретаемые у официальных дилеров Audi в Беларуси, действует заводская гарантия сроком на 5 лет! Первые два года – без ограничения по пробегу. Третий, четвертый и пятый год – при общем пробеге автомобиля не более 150 тысяч километров. Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 3 года, а гарантия от сквозной коррозии кузова – 12 лет без ограничения пробега.

Во-вторых, в юбилейном году все модели Audi будут представлены в специальных исполнениях «25 лет Audi в Беларуси», которые предложат расширенное оснащение по выгодной цене.

Фирменное техническое обслуживание автомобилей Audi доступно в двух официальных центрах Audi: новом автоцентре полного цикла «Audi Центр Минск» в Уручье и хорошо известном многим клиентам сервисном центре «Audi Сервис Центр Серова». Работы в обоих дилерских центрах проводятся командой профессионалов с многолетним опытом работы с брендом Audi согласно стандартам качества немецкого завода-производителя.

Приглашаем всех поклонников Audi отпраздновать этот юбилей вместе с нами! Добро пожаловать в автоцентры официальных дилеров Audi в Беларуси – за новыми автомобилями, качественным сервисом и позитивными эмоциями!