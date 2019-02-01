На Ибице поймали водителя под действием всех известных наркотиков

На Ибице в новогоднюю ночь полицейские остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Дальнейшее тестирование мужчины дало положительный результат для всех известных наркотиков, сообщает в среду, 2 января, издание El Mundo.

31-летнего водителя арестовали по обвинению в совершении преступления против общественного здоровья и безопасности дорожного движения. "В результате тестов выяснилось, что мужчина находился под влиянием одновременно кокаина, метамфетамина, опиатов, конопли и амфетамина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после осмотра автомобиля арестованного полицейские обнаружили 20 таблеток розового цвета, шесть таблеток фиолетового цвета, две упаковки с веществом, которое может быть кокаином, а также упаковку с веществом коричневого цвета весом 0,15 грамма.

Источник: korrespondent.net