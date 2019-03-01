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03. 01. 2019

В Латвии полицейский отказался от взятки в миллион евро

Генеральная прокуратура Латвии обвинила гражданина России в предложении взятки в размере более одного миллиона евро должностному лицу государственной полиции. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на специалиста по связям с общественностью прокуратуры Уну Реке в четверг, 3 января.

Обвинение было предоставлено в соответствии со статьей Уголовного кодекса Латвии, которая предусматривает ответственность за дачу взятки в особо крупном размере. Россиянину может грозить до восьми лет тюрьмы.
 
Отмечается, что еще 18 декабря 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (БПБК) сообщило о задержании 9 ноября человека, который по просьбе представителя некоего предприятия предложил полицейскому взятку. Правоохранитель должен был оказать помощь в снятии ареста с денег юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.
 
Сотрудник полиции сообщил о случившемся руководству своего учреждения, которое передало информацию БПБК. Мужчина передал полицейскому часть взятки в размере 85 тысяч евро, после чего был задержан.

 

Источник: korrespondent.net

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