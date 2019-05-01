В Польше из-за пожара в квест-комнате погибли пять девочек

В польском городе Кошалин в пятницу, 4 января, пять человек погибли при пожаре во время прохождения игрового квеста. Об этом сообщает AP. Отмечается, что тела были найдены в квест-комнате Escape Room после того, как пожарные потушили огонь.

Жертвами стали 15-летние девочки-подростки. Также с ожогами госпитализирован 25-летний парень, которого уже допросили следователи. По информации агентства, погибшие праздновали день рождения одной из девочек. По неофициальной версии, дети умерли в результате отравления угарным газом.

По условиям квеста, дверь на выход девочки могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

Президент страны Анджей Дуда назвал произошедшее "сокрушительной трагедией".