В Польше умер мэр Гданьска после покушения на концерте

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого вечером 13 января было совершено покушение, скончался в больнице. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Польское радио.

"Мэр Гданьска Павел Адамович умер", - говорится в сообщении радиостанции.

Напомним, вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. Адамович получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Медики долгое время реанимировали политика на месте происшествия, затем перевезли в больницу.

Сейчас нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. Присутствующие на мероприятии журналисты сообщали, что человек перед нападением кричал о том, что был незаконно осужден к тюремному сроку. Известно, что нападавший - это 27-летний житель Гданьска, судимый за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел из тюрьмы.

Источник: korrespondent.net