Лукашенко осудил попытки СМИ рассорить белорусов и россиян

На встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы президент Александр Лукашенко возмутился попытками столкнуть белорусов с россиянами. Он уверен, что в Беларуси такое не пройдет: «если будут такие факты - реакция будет жесточайшая».

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Александр Лукашенко отметил, что его даже больше тревожит не налоговый маневр в России, а атака российских СМИ на Беларусь. «Думаю, придется задать вопросы руководству России», - добавил он.

Сначала журналисты прощупывали почву: «они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать». «Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими», - сказал он.

Белорусский лидер отметил, что попытки столкнуть белорусов с россиянами недопустимы и могут привести к эскалации ситуации. И даже если в Беларуси, по его словам, не будет «отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут», а информацию подхватят российские журналисты.

Александр Лукашенко вспомнил про инцидент, который использовали российские СМИ для того, чтобы продемонстрировать нападки на русских людей в Беларуси. «Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей».

Узнав об этом, президент поручил разобраться, и оказалось, что «русскими там и не пахло»: это было конфликт двух белорусов – отсидевшего за взятку сотрудника ОМОНа и «полуотмороженного».

Глава государства предупредил, что игра столкнуть белорусов с россиянами не удастся, и играть на этой теме - очень опасно. «Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества», - заявил он.