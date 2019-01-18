Диану Арбенину госпитализировали с сердечным приступом

Сегодня стало известно о том, что российская певица, лидер популярной рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ и ее экстренно госпитализировали в больницу. Это произошло, когда она находилась на отдыхе во Франции.

Информацию о сердечном приступе у 44-летней Дианы Арбениной информагентству РБК подтвердила PR-директор Мария Кохель. По ее словам, певицу прямо из отеля забрали в клинику. Она отдыхала на одном из горнолыжных курортов во Франции.

«Приступ продолжался 16 часов, до сих пор медикам не удается полностью снять боль. Ее состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет», - цитирует издание Кохель.

Врачи продолжают обследовать Арбенину.

Незадолго до этого лидер «Ночных снайперов» опубликовала на своей странице в Instagram видео с больничной койки. Она рассказала, что находится во французской больнице, потому что очень любит кататься на лыжах, и попросила подписчиков не пугаться. Позднее эту запись удалили.