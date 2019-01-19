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19. 01. 2019

В США похитили коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн

В штате Флорида из закрытого склада в городе Бока-Ратон была украдена коллекция комиксов о Бэтмене стоимостью 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщило местное издание Sun Sentinel.

Владелец коллекции Рэнди Лоуренс обнаружил пропажу 9 января и сразу обратился в полицию. По словам мужчины, единственный человек, который мог видеть, как он выгружал коробки в складе, был ремонтник, который завел с ним разговор о комиксах.

Коллекционер подчеркнул, что замки в складе не были взломаны. Он предположил, что злоумышленник проник в помещение через крышу. Администрация складского помещения изучает записи с камер наблюдения.

После обнаружения пропажи Лоуренс предоставил полиции и опубликовал в сети список похищенных комиксов, а также обратился с просьбой сообщить, если кто-нибудь заметит их в продаже. Коллекционер посетовал, что много лет собирал комиксы и во многом себе отказывал. Мужчина назвал произошедшее "ужасным ударом".

Ранее сообщалось, что в Париже задержали пожилую женщину, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек.

Источник: korrespondent.net

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