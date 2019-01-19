В субботу в Беларуси ожидается кратковременный снег и мороз

В субботу, 19 января, местами по Беларуси ожидается кратковременный снег, температура воздуха днем будет не ниже 5 градусов мороза.

По информации Белгидромета , сегодня в Беларуси облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет кратковременный снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер западного направления умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха в середине дня составит от 0 до 5 градусов мороза. В Минске пройдет кратковременный снег (вероятность осадков 60-70%), днем и вечером будет от 2 до 4 градусов ниже нуля. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby