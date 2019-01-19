Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2019, суббота, 10:20
-2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
19. 01. 2019

В субботу в Беларуси ожидается кратковременный снег и мороз

В субботу, 19 января, местами по Беларуси ожидается кратковременный снег, температура воздуха днем будет не ниже 5 градусов мороза.

По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет кратковременный снег. На дорогах сохранится гололедица. 
 
Ветер западного направления умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха в середине дня составит от 0 до 5 градусов мороза.
 
В Минске пройдет кратковременный снег (вероятность осадков 60-70%), днем и вечером будет от 2 до 4 градусов ниже нуля.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.