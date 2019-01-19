В субботу в Беларуси ожидается кратковременный снег и мороз

В субботу, 19 января, местами по Беларуси ожидается кратковременный снег, температура воздуха днем будет не ниже 5 градусов мороза.
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В субботу, 19 января, местами по Беларуси ожидается кратковременный снег, температура воздуха днем будет не ниже 5 градусов мороза.
- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".