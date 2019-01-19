Конюк: прокуратура возьмет на контроль около 20 долгостроев

В этом году органы прокуратуры возьмут на особый контроль около двух десятков объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Конюк.
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В этом году органы прокуратуры возьмут на особый контроль около двух десятков объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Конюк.
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