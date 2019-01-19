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19. 01. 2019

Конюк: прокуратура возьмет на контроль около 20 долгостроев

В этом году органы прокуратуры возьмут на особый контроль около двух десятков объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Конюк.

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Ранее президент Александр Лукашенко поставил перед Генпрокуратурой задачу проанализировать ситуацию с долгостроями. «Мы этим вопросом занимаемся - проводим прокурорские проверки, если затягиваются сроки ввода строительства. Особенно это касается жилых домов - они наиболее актуальны, потому что больше затрагивают интересы людей», - отметил Александр Конюк, передает БелТА.
 
По словам генерального прокурора, они определили по всей стране около 20 домов, за которыми будет установлен особый контроль. Он пообещал, что они добьются, чтобы дома были сданы вовремя. В противном случае лица, которые допустили долгострой, будут привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.
 
Как сообщал Телеграф, в этом году в Беларуси планируют построить около 4 млн квадратных метров жилья.
 

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