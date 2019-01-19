В Минске из-за гололедицы троллейбус с пассажирами ушел в занос

Вечером 18 января участок дороги на проспекте Пушкина в Минске из-за гололедицы превратился в настоящий каток, в результате чего один из троллейбусов занесло и он скользил боком около 100 метров, чудом не врезавшись в столб. Водитель сумел удержать его на дороге и даже остановился на нужной остановке.

Видео, как троллейбус с пассажирами несло юзом, появилось в интернете накануне вечером. Транспортное средство ехало по проспекту Пушкина в сторону улицы Тимирязева, как внезапно его занесло на скользкой дороге.

Троллейбус проехал в заносе около ста метров и остановился аккурат на остановке, едва не задев задней частью столб.

Вчера вечером в Минске наблюдались 10-балльные пробки . После кратковременного потепления вечером температура понизилась, и дороги покрылись льдом. Всего за несколько часов в городе произошло больше 30 мелких аварий.