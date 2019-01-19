Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2019, суббота, 14:43
-2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
19. 01. 2019

Беларусь рассчитывает на серьезные дивиденды от диалога с ЕС и США - Макей

Министр иностранных дел Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Беларусь рассчитывает на серьезные дивиденды от диалога с Европейским союзом и США. Такое заявление сделал министр иностранных дел Владимир Макей на мероприятии по поводу 100-летия белорусской дипломатической службы.

смотрите также Лукашенко осудил попытки СМИ рассорить белорусов и россиян
Владимир Макей заверил, что Беларусь как независимое государство продолжит проводить многовекторную внешнюю политику, не торгуя своим суверенитетом. Будет продолжен курс на углубление отношений с Россией и другими партнерами на евразийском пространстве, укрепление партнерства с Китаем, расширение присутствия в других азиатских странах, а также в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
 
Также Беларусь, по словам министра, рассчитывает на серьезные дивиденды от выравнивания и выведения на должный уровень наших контактов и диалога с Евросоюзом и США. 
 
«Хороший задел имеется на всех направлениях. Нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать», - заявил он.
 
Ранее в МИД подтвердили факт телефонных разговоров с Госдепом США, во время которых обсуждались вопросы улучшения отношений между странами.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.