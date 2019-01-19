Беларусь рассчитывает на серьезные дивиденды от диалога с ЕС и США - Макей

Беларусь рассчитывает на серьезные дивиденды от диалога с Европейским союзом и США. Такое заявление сделал министр иностранных дел Владимир Макей на мероприятии по поводу 100-летия белорусской дипломатической службы.

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Владимир Макей заверил, что Беларусь как независимое государство продолжит проводить многовекторную внешнюю политику, не торгуя своим суверенитетом. Будет продолжен курс на углубление отношений с Россией и другими партнерами на евразийском пространстве, укрепление партнерства с Китаем, расширение присутствия в других азиатских странах, а также в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Также Беларусь, по словам министра, рассчитывает на серьезные дивиденды от выравнивания и выведения на должный уровень наших контактов и диалога с Евросоюзом и США.

«Хороший задел имеется на всех направлениях. Нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать», - заявил он.

Ранее в МИД подтвердили факт телефонных разговоров с Госдепом США, во время которых обсуждались вопросы улучшения отношений между странами.