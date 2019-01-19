Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2019, суббота, 14:31
-2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
19. 01. 2019

За сутки на дорогах Минска произошло более 170 аварий

По информации Госавтоинспекции, за вчерашний день в Минске произошло более 170 дорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаев водители не соблюдали дистанцию и нарушали правила маневрирования.

смотрите также В Минске из-за гололедицы троллейбус с пассажирами ушел в занос
В столичной ГАИ сообщили, что 18 января в Минске было зарегистрировано 172 аварии. Свои коррективы в дорожную обстановку в городе внесла погода: вечером подморозило и дороги покрылись льдом. А большинство ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования.
 
При этом лишь в одном случае пострадал человек. Инцидент произошел в седьмом часу вечера на улице Восточной. Водитель наехал на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У нее диагностировали ушиб стопы.
 
Напомним, в вечерний час пик 18 января Минск встал в 10-балльных пробках. Движение было затруднено из-за аварий и ремонтных работ на проезжей части.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.