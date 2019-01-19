За сутки на дорогах Минска произошло более 170 аварий

По информации Госавтоинспекции, за вчерашний день в Минске произошло более 170 дорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаев водители не соблюдали дистанцию и нарушали правила маневрирования.

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В столичной ГАИ сообщили, что 18 января в Минске было зарегистрировано 172 аварии. Свои коррективы в дорожную обстановку в городе внесла погода: вечером подморозило и дороги покрылись льдом. А большинство ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования.

При этом лишь в одном случае пострадал человек. Инцидент произошел в седьмом часу вечера на улице Восточной. Водитель наехал на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У нее диагностировали ушиб стопы.

Напомним, в вечерний час пик 18 января Минск встал в 10-балльных пробках. Движение было затруднено из-за аварий и ремонтных работ на проезжей части.