Адвокат задержанной Насти Рыбки надеется на помощь властей Беларуси

Адвокат задержанной в Москве уроженки Беларуси Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, надеется на содействие властей Беларуси в освобождении девушки, сообщают российские СМИ.
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Адвокат задержанной в Москве уроженки Беларуси Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, надеется на содействие властей Беларуси в освобождении девушки, сообщают российские СМИ.
- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".