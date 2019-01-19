Адвокат задержанной Насти Рыбки надеется на помощь властей Беларуси

Адвокат задержанной в Москве уроженки Беларуси Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, надеется на содействие властей Беларуси в освобождении девушки, сообщают российские СМИ.

Дмитрий Зацаринский намерен обратиться в консульство Беларуси и Европейский суд по правам человека. Он заявил, что задержание Насти Рыбки в московском аэропорту «Шереметьево» - международный скандал. По его словам, консульские органы посольства Беларуси в России должны обратиться за помощью к руководству страны.

На днях Анастасию Вашукевич и ее друга Александра Кириллова (Алекс Лесли) депортировали из Таиланда, где они были осуждены за организацию нелегальных секс-тренингов. Их приговорили к сроку, равному отбытому под арестом, и выслали из страны.

В «Шереметьево» Рыбку и Лесли при прохождении погранконтроля задержали и отправили в изолятор временного содержания Зябликово. В России они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией, за что им «светит» до шести лет лишения свободы.

Зацаринский также отметил, что Настя не знала, что ее могут задержать в Москве, иначе она полетела бы в Минск через Киев.