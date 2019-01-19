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19. 01. 2019

В Калинковичах таксиста убили, а его автомобиль сожгли

Источник фото: УВД Гомельского облисполкома

Утром в субботу, 19 января, в лесном массиве на улице Лесной в Калинковичах нашли сожженный автомобиль такси, а в деревне неподалеку - мертвого водителя. Сотрудникам милиции, прибывшим на место происшествия, удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что около 8:00 в Калинковичский РОВД сообщили, что в конце улице Лесной горит машина такси. Во время тушения пожара правоохранители пытались дозвониться до водителя, но тот не отвечал. Тогда его начали искать. В ходе проверки деревни Гулевичи оперативник нашел водителя без признаков жизни.
 
Вскоре милиционеры установили подозреваемого. Это был 25-летний житель Калинковичей, который нигде не работает, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности.
 
Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте преступления.

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