Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 15:40
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

В Беларуси требуют отозвать посла из России из-за ареста Насти Рыбки

На днях на сайте petitions.by появилась петиция в поддержку уроженки Беларуси Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), задержанной в Москве со своим другом Александром Кирилловым (Алекс Лесли) по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Активисты требуют отозвать дипломатов в связи с ее задержанием.

смотрите также Адвокат задержанной Насти Рыбки надеется на помощь властей Беларуси
Под петицией подписалось более 170 граждан. В обращении отмечается, что сотрудники правохранительных органов России «нагло и цинично» осуществил задержание Насти Рыбки, а действия по сбору доказательств, по их мнению, являются незаконными.
 
Авторы просят министерство иностранных дел Беларуси отозвать своего посла для консультаций и предложить российскому послу покинуть территорию республики до урегулирования вопроса с Анастасией Вашукевич. Они намерены направить петицию в Администрацию президента и министерство иностранных дел.
 
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали на прошлой неделе в аэропорту Шереметьево, когда они прибыли туда из Таиланда. В Паттайе их приговорили к условному сроку, равному уже отбытому в заключении (9 месяцев), и депортировали. В России Вашукевич и Кириллов подозреваются в вовлечении в занятие проституцией, за что им грозит до 6 лет лишения свободы.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.