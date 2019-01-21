В Беларуси требуют отозвать посла из России из-за ареста Насти Рыбки

На днях на сайте petitions.by появилась петиция в поддержку уроженки Беларуси Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), задержанной в Москве со своим другом Александром Кирилловым (Алекс Лесли) по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Активисты требуют отозвать дипломатов в связи с ее задержанием.

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петицией подписалось более 170 граждан. В обращении отмечается, что сотрудники правохранительных органов России «нагло и цинично» осуществил задержание Насти Рыбки, а действия по сбору доказательств, по их мнению, являются незаконными. Подподписалось более 170 граждан. В обращении отмечается, что сотрудники правохранительных органов России «нагло и цинично» осуществил задержание Насти Рыбки, а действия по сбору доказательств, по их мнению, являются незаконными.

Авторы просят министерство иностранных дел Беларуси отозвать своего посла для консультаций и предложить российскому послу покинуть территорию республики до урегулирования вопроса с Анастасией Вашукевич. Они намерены направить петицию в Администрацию президента и министерство иностранных дел.

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали на прошлой неделе в аэропорту Шереметьево, когда они прибыли туда из Таиланда. В Паттайе их приговорили к условному сроку, равному уже отбытому в заключении (9 месяцев), и депортировали. В России Вашукевич и Кириллов подозреваются в вовлечении в занятие проституцией, за что им грозит до 6 лет лишения свободы.