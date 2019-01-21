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21. 01. 2019

Жителю Калинковичей грозит до 15 лет за жестокое убийство таксиста

Источник фото: Следственный комитет

25-летний житель Калинковичей, который подозревается в убийстве 59-летнего таксиста, рассказал на допросе, как все происходило. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Сгоревшую машину такси обнаружили в Калинковичах в субботу, 19 января. Тело водителя с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре возле деревни Гулевичи. В этот же день сотрудники милиции задержали подозреваемого – 25-летнего местного жителя.
 
На допросе он рассказал, что рано утром 19 января находился в гостях и вызвал такси, чтобы поехать домой. Нетрезвый мужчина попросил таксиста сначала отвезти его домой, а затем - в деревню Гулевичи. По дороге он напал на шофера и нанес ему множественные удары ножом в область шеи и груди. 
 
Подозреваемый выбросил тело мужчины в Гулевичах, поехал в Калинковичи и в лесном массиве на улице Лесной поджег машину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете.

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