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21. 01. 2019

Полоцкие спасатели вытащили из озера беременную лосиху

Источник фото: МЧС

Утром 19 января на озере Гомля в Полоцком районе увидели беременную лосиху, которая провалилась под лед и все никак не могла выбраться. Все могло закончиться печально, если бы не работники МЧС, которые приехали и вытащили несчастное животное на сушу.

В Витебском областном управлении МЧС сообщили, что полоцкие спасатели получили сообщение от очевидца сегодня около 9:00. Звонивший сообщил диспетчеру, что лосиха провалилась под лед в середине протоки, где глубина составляет до двух метров, и барахтается уже давно.  
 
Сотрудники МЧС сразу же отправились спасать животное. С помощью бензопилы они пропилили лед в сторону берега, а затем вытащили лосиху на берег, используя пожарный рукав. Отдохнув, она отправилась в лес. 
 
В МЧС показали фото спасения беременной лосихи в Полоцком районе:
 
 
 
 

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