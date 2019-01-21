Полоцкие спасатели вытащили из озера беременную лосиху

Утром 19 января на озере Гомля в Полоцком районе увидели беременную лосиху, которая провалилась под лед и все никак не могла выбраться. Все могло закончиться печально, если бы не работники МЧС, которые приехали и вытащили несчастное животное на сушу.

В Витебском областном управлении МЧС сообщили, что полоцкие спасатели получили сообщение от очевидца сегодня около 9:00. Звонивший сообщил диспетчеру, что лосиха провалилась под лед в середине протоки, где глубина составляет до двух метров, и барахтается уже давно.

Сотрудники МЧС сразу же отправились спасать животное. С помощью бензопилы они пропилили лед в сторону берега, а затем вытащили лосиху на берег, используя пожарный рукав. Отдохнув, она отправилась в лес.

В МЧС показали фото спасения беременной лосихи в Полоцком районе: