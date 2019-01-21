МВД рекомендует банкам повысить безопасность интернет-банкинга

Министерство внутренних дел констатирует, что за 2018 год в Беларуси резко увеличилось количество хищений с помощью компьютерной техники. Правоохранители обнаружили уязвимости в белорусском интернет-банкинге и рекомендовали банкам повысить безопасность использования этой системы.

В 2017 году в Беларуси было зарегистрировано 2318 хищений с помощью компьютерной техники, а в 2018-м их число выросло до 3585. Увеличился удельный вес краж с помощью несанкционированного доступа к системе интернет-банкинг. Из письма МВД в адрес белорусских банков следует, что от рук злоумышленников пострадали клиенты ряда белорусских банков, в том числе Белагропромбанка и БПС-Сбербанка, пишет TUT.by

Чаще всего преступники используют зарубежные IP-адреса. Они получают чужие пароли с помощью рассылки фишинговых сообщений, заманивая людей на поддельные сайты или путем внедрения вредоносных программ на их компьютер. В некоторых случаях услуга интернет-банкинга навязывалась клиентам сотрудниками банков, а установленные ими реквизиты доступа не соответствовали правилам информационной безопасности.

МВД рекомендует банкам повысить безопасность использования интернет-банкинга. Для этого они советуют запретить устанавливать простые пароли, исключить возможность регистрации клиентов с одинаковыми именами пользователей в одном банке, предусмотреть установку доступа к кабинету пользователя только с белорусских IP-адресов, а также обязать клиентов менять пароль при первом входе в систему.