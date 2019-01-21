Ватикан запустил приложение для молитв «Кликни и молись»

Ватикан идет в ногу со временем: он запустил сайт и мобильное приложение «Кликни и молись» (Click to pray), пользователи которого смогут вместе помолиться с Папой Римским Франциском. Об этом понтифик сообщил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

20 января Папа Римский представил сайт для верующих Сlick to pray и соответствующее приложение, которые объединят верующих из любых уголков планеты в одной молитве. Глава католической церкви уже создал профиль в молитвенной соцсети и предложил молодежи последовать его примеру.

«Интернет и социальные сети - ресурс нашего времени; повод, чтобы быть в контакте с другими, чтобы делиться ценностями и замыслами. Сеть может помочь нам также молиться вместе», - заявил он, передает сайт Ватикана vaticannews.va/be

На этой интернет-платформе будут публиковать молитвенные интенции и просьбы Святого Отца. Click to pray доступно как для Android и iOS на шести языках: английском, немецком. французском, итальянском, испанском и португальском. В приложении есть три раздела: «Молись с папой», «Молись каждый день» и «Молитесь в Сети».

здесь. Ознакомиться с приложением можно здесь , посетить сайт -