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21. 01. 2019

Ватикан запустил приложение для молитв «Кликни и молись»

Ватикан идет в ногу со временем: он запустил сайт и мобильное приложение «Кликни и молись» (Click to pray), пользователи которого смогут вместе помолиться с Папой Римским Франциском. Об этом понтифик сообщил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

20 января Папа Римский представил сайт для верующих Сlick to pray и соответствующее приложение, которые объединят верующих из любых уголков планеты в одной молитве. Глава католической церкви уже создал профиль в молитвенной соцсети и предложил молодежи последовать его примеру.
 
 
«Интернет и социальные сети - ресурс нашего времени; повод, чтобы быть в контакте с другими, чтобы делиться ценностями и замыслами. Сеть может помочь нам также молиться вместе», - заявил он, передает сайт Ватикана vaticannews.va/be.
 
На этой интернет-платформе будут публиковать молитвенные интенции и просьбы Святого Отца. Click to pray доступно как для Android и iOS на шести языках: английском, немецком. французском, итальянском, испанском и португальском. В приложении есть три раздела: «Молись с папой», «Молись каждый день» и «Молитесь в Сети».
 
Ознакомиться с приложением можно здесь, посетить сайт - здесь.

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