Чемпионат Европы по фигурному катанию: в Минске прошли первые тренировки

23 января в Минске стартует чемпион Европы по фигурному катанию. Участники, которые первыми прибыли в Беларусь, сегодня уже успели опробовать лед "Минск-Арены".
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23 января в Минске стартует чемпион Европы по фигурному катанию. Участники, которые первыми прибыли в Беларусь, сегодня уже успели опробовать лед "Минск-Арены".
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.