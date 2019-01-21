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21. 01. 2019

Чемпионат Европы по фигурному катанию: в Минске прошли первые тренировки

23 января в Минске стартует чемпион Европы по фигурному катанию. Участники, которые первыми прибыли в Беларусь, сегодня уже успели опробовать лед "Минск-Арены".

Ожидается, что на чемпионате Европы по фигурному катанию выступят около 150 сильнейших фигуристов из более чем 30 стран. Сегодня и завтра на льду "Минск-Арены" проходят тренировки, а в среду турнир будет объявлен открытым.
 
Соревновательная программа откроется короткими программами в женском одиночном катании, а после торжественной церемонии открытия, которая состоится в 18:00, фигуристы выступят в парном катании.
 
Участники чемпионата Европы будут демонстрировать свое мастерство на льду по 27 января. Они будут выступать в четырех категориях: женское и мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду. Расписание турнира:
 
 

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Фигурное катание
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