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21. 01. 2019

Сегодня ночью на участке МКАД полностью перекроют движение

Сегодня ночью на участке Минской кольцевой автодороге будут трудиться дорожные рабочие, в связи с чем движение на 24-м километре будет перекрыто. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

С двух часов ночи до пяти часов утра 22 января на 24-м километре внутреннего кольца МКАД (от ул. Казинца в направлении пр. Дзержинского) будет закрыто движение всех видов транспорта. Это связано с необходимостью выполнения ямочных ремонтных работ.
 

 

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