Сегодня ночью на участке МКАД полностью перекроют движение

Сегодня ночью на участке Минской кольцевой автодороге будут трудиться дорожные рабочие, в связи с чем движение на 24-м километре будет перекрыто. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
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Сегодня ночью на участке Минской кольцевой автодороге будут трудиться дорожные рабочие, в связи с чем движение на 24-м километре будет перекрыто. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.