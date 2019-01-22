Взяточнику из «Гроднопромстроя» дали 4,5 года колонии с конфискацией

Четыре с половиной года колонии получил начальник из «Гроднопромстроя», который за полгода набрал взяток на 9200 долларов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

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Правоохранители во время расследования выяснили, что начальник из «Гроднопромстроя» брал взятки от представителя частной фирмы «ИвалексСтрой» за то, что оно своевременно получало оплату за товары и услуги, которые оказывало стройуправлению №221. С января по июнь 2018 года он получил в общей сложности 9200 долларов.

Суд Центрального района Минска признал руководителя виновным в получении взяток. Ближайшие четыре с половиной года он должен провести в колонии усиленного режима. Также у коррупционера конфискуют имущество.

Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.