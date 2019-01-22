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22. 01. 2019

В Лельчицком районе в стогу сена нашли авиабомбу

Источник фото: МВД

На одном из подворий в деревне Буйновичи Лельчицкого района саперы нашли в стогу сена 100-килограммовую авиабомбу, сообщили сегодня в МВД. Оказалось, что несколько лет назад ныне покойный хозяин дома притащил к себе боеприпас, отпилил хвост и спрятал.

Хозяйка участка рассказала прибывшим саперам из войсковой части 5525, что несколько лет назад ее покойный супруг нашел и притащил домой авиабомбу. Мужчина отпилил хвостовую часть боеприпаса, спрятал в сене и пригрозил жене, чтоб она никому об этом не говорила.
 
В месте распила находился тротил, а сама авиабомба была со взрывателем, то есть находилась в боевом состоянии. «Неизвестно, где мужчина нашел авиабомбу, как сумел транспортировать, а самое главное, почему в ходе всех проделанных манипуляций она не взорвалась», - отмечают в милиции.
 
Как установили саперы, это была советская осколочно-фугасная авиационная бомбу послевоенного периода. Они вывезли опасную находку на полигон и уничтожили.

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