В Лельчицком районе в стогу сена нашли авиабомбу

На одном из подворий в деревне Буйновичи Лельчицкого района саперы нашли в стогу сена 100-килограммовую авиабомбу, сообщили сегодня в МВД. Оказалось, что несколько лет назад ныне покойный хозяин дома притащил к себе боеприпас, отпилил хвост и спрятал.

Хозяйка участка рассказала прибывшим саперам из войсковой части 5525, что несколько лет назад ее покойный супруг нашел и притащил домой авиабомбу. Мужчина отпилил хвостовую часть боеприпаса, спрятал в сене и пригрозил жене, чтоб она никому об этом не говорила.

В месте распила находился тротил, а сама авиабомба была со взрывателем, то есть находилась в боевом состоянии. «Неизвестно, где мужчина нашел авиабомбу, как сумел транспортировать, а самое главное, почему в ходе всех проделанных манипуляций она не взорвалась», - отмечают в милиции.

Как установили саперы, это была советская осколочно-фугасная авиационная бомбу послевоенного периода. Они вывезли опасную находку на полигон и уничтожили.