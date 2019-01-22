«Фаворитка» и «Рома» получили больше всего номинаций на «Оскар»

Сегодня в Лос-Анджелесе огласили шорт-лист претендентов на премию «Оскара». Церемония награждения победителей в 24 категориях пройдет 24 февраля. Больше всех номинаций собрали такие кинокартины, как «Фаворитка» и «Рома» - по 10.

На звание лучшего фильма года претендуют 8 фильмов, которые выбрали киноакадемики: «Черная Пантера» Райана Куглера «Черный клановец» Спайка Ли «Богемская рапсодия» Брайана Сингера «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса «Зеленая книга» Питера Фаррелли «Рома» Альфонсо Куарона «Звезда родилась» Брэдли Купера «Власть» Адама Маккея За звание лучшего режиссера будут бороться Спайк Ли, Альфонсо Куарон, Йоргос Лантимос, Адам Маккей и Павел Павликовский. Статуэтку в категории «Лучший актер» могут получить Рами Малек («Богемская рапсодия»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Уиллем Дефо («На пороге вечности») или Кристиан Бэйл («Власть»). На категорию «Лучшая актриса» номинированы Леди Гага («Звезда родилась»), Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»), Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка») и Ялица Апарисио («Рома»). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby