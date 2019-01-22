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22. 01. 2019

В Минске уволили руководителей администраций двух районов

22 января стало известно, что в Минске руководители сразу двух администраций были уволены по соглашению сторон. Кадровые изменения произошли в администрациях Партизанского и Октябрьского районов.

В Мингорисполкоме сообщили, что Денис Овсяников и Анатолий Жуковский были уволены по соглашению сторон. 18 января они проработали в должностях глав администраций Партизанского и Октябрьского районов последний день.
 
Денис Овсяников руководил администрацией Партизанского района с 2014 года, а Анатолий Жуковский являлся главой администрации Октябрьского района с 2009 года.
 
Ранее председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал о коррупции в Минске. По его словам, один из действующих руководителей районной администрации Минска, возглавляющий территориальную антикоррупционную комиссию, каждую неделю бесплатно получал продуктовые наборы из одного из сетевых магазинов.

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