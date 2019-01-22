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22. 01. 2019

В Беларуси выпустили первую банковскую гарантию на блокчейне

21 января в Беларуси выпустили первую первая банковскую гарантию с применением технологии блокчейн на базе программного обеспечения «Реестр банковских гарантий» и программного обеспечения «Система открытого взаимодействия». Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка, передает Телеграф.

Принципалами в сделке стали Банк Москва-Минск и Банк ВТБ (Беларусь), а банками-гарантами выступили БТА Банк и Белинвестбанк.
 
Для выпуска банковской гарантии использовали инновационную технологию, внедренную в банковскую систему страны на базе информационной сети, созданной Нацбанком. Разработчиком программного обеспечения стал «Центр банковских технологий». Технология позволяет осуществлять выпуск банковских гарантий в электронном виде в пользу ОАО «НКФО ЕРИП», предоставляя возможность получения информации о статусе банковской гарантии в режиме реального времени, сокращая трудозатраты на совершение операции, упрощая документооборот и ускоряя процессы, связанные с выдачей и сопровождением гарантий.
 
В дальнейшем на базе технологии блокчейн планируется организовать выпуск и обращение банковских гарантий в пользу таможенных органов.

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