В Жодино из ТЦ эвакуировали более 70 человек из-за свертка с платьем

Во второй половине дня 22 января из торгового центра по улице Ленина в Жодино эвакуировали 70 человек. Посетители нашли в здании подозрительный сверток, сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Сотрудники милиции получили сообщение, что в торговом центре в Жодино найден небольшой матерчатый сверток, перевязанный веревкой, в 14:45. Вскоре туда прибыли сотрудники милиции и саперы. Всех посетителей и персонал – более 70 человек - эвакуировали.

Специалисты группы разминирования проверили сверток и установили, что он не опасен. Подозрения о взрывном устройстве не подтвердились: в нем находилось женское платье. В 17:30 торговый центр работал в обычном режиме.

Правоохранители разыскивают владельца забытого свертка.

Этот сверток с платьем нашли в торговом центре в Жодино, фото УВД Миноблисполкома