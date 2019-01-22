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22. 01. 2019

В Жодино из ТЦ эвакуировали более 70 человек из-за свертка с платьем

Во второй половине дня 22 января из торгового центра по улице Ленина в Жодино эвакуировали 70 человек. Посетители нашли в здании подозрительный сверток, сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Сотрудники милиции получили сообщение, что в торговом центре в Жодино найден небольшой матерчатый сверток, перевязанный веревкой, в 14:45. Вскоре туда прибыли сотрудники милиции и саперы. Всех посетителей и персонал – более 70 человек - эвакуировали.
 
Специалисты группы разминирования проверили сверток и установили, что он не опасен. Подозрения о взрывном устройстве не подтвердились: в нем находилось женское платье. В 17:30 торговый центр работал в обычном режиме.
 
Правоохранители разыскивают владельца забытого свертка.
 

Этот сверток с платьем нашли в торговом центре в Жодино, фото УВД Миноблисполкома

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