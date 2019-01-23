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23. 01. 2019

Милиционер из Кормы случайно подвез угонщика, голосовавшего на трассе

Источник фото: УВД Гомельского облисполкома

В Кормянском районе сотрудники милиции случайно подвез голосовавшего на трассе угонщика. На подъезде к Рогачеву машину правоохранителя остановили сотрудники ГАИ, которые и задержали 24-летнего злоумышленника.

В УВД Гомельского облисполкоме рассказали, как развивались события. 18 января в Кормянский РОВД поступила ориентировка на подозреваемого в угоне автомобиля в Рогачеве. После службы прапорщик милиции Виталий Смолеков на своей машине поехал в Рогачев, чтобы навестить родителей. 
 
По дороге на мобильном посту ГАИ он узнал об угоне в Рогачеве. Отъехав от Кормы на приличное расстояние, милиционер заметил легковушку, стоящую у обочины. Было темно, и он не разобрал марку, но позвонил на пост ГАИ. Проехав еще около 50 метров, он заметил голосующего мужчину. Правоохранитель согласился подвезти незнакомца.
 
В дороге Виталию Смолекову позвонил Артур Панкратов, с которым он беседовал на посту ГАИ. Инспектор сообщил, что в кювете стоял угнанный автомобиль, но следы угонщика на снегу обрывались – скорее всего, его подобрала попутка. Милиционер намекнул коллеге, что едет не один, и тогда наряд ГАИ помчался в сторону Рогачева. 
 
На подъезде к городу Артур Панкратов с напарником остановили машину милиционера и под видом проверки документов попросили выйти на улицу. Тогда пассажир начал возмущаться, мол, едет с другом домой. Пока он рассказывал историю про то, как был в гостях у бабушки, туда приехали оперативники Рогачевского РОВД.
 
24-летний парень сознался в угоне, его задержали.

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