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23. 01. 2019

Уровень занятости населения в возрасте 15-74 лет составляет 68% - Белстат

Белстат Источник фото: Telegraf.by

Сотрудники Национального статистического комитета провели выборочное обследование домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения и на основании полученных данных сделали вывод об уровне занятости в Беларуси в четвертом квартале 2018 года.

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В октябре-декабре 2018 года уровень занятости населения Беларуси составил 68% - по отношению численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет. Уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда составил 4,8% от численности рабочей силы.
 
В Белстате отметили, что в ходе обследования опрашивалось население в возрасте от 15 до 74 лет включительно во всех областях республики и Минске. Оно проводился для получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим характеристикам.

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