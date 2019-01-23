Уровень занятости населения в возрасте 15-74 лет составляет 68% - Белстат

Сотрудники Национального статистического комитета провели выборочное обследование домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения и на основании полученных данных сделали вывод об уровне занятости в Беларуси в четвертом квартале 2018 года.

В октябре-декабре 2018 года уровень занятости населения Беларуси составил 68% - по отношению численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет. Уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда составил 4,8% от численности рабочей силы.

В Белстате отметили, что в ходе обследования опрашивалось население в возрасте от 15 до 74 лет включительно во всех областях республики и Минске. Оно проводился для получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим характеристикам.