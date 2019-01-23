Арина Соболенко обгонит Серену Уильямс в рейтинге WTA

На следующей неделе первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые в своей спортивной карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA. Она обгонит американку Серену Уильямс! Обновленный рейтинг будет опубликован 28 января.

На Australian Open белорусская теннисистка дошла до 1/16 финала и проиграла Аманде Анисимовой. Серена Уильямс, которая могла войти в топ-10 рейтинга WTA, сошла с дистанции после матча за выход в полкфинал, уступив Каролине Плишковой.

Спортивные эксперты считают, что Арина Соболенко впервые в карьере войдет в первую десятку рейтинга, а Серена будет занимать 11-е место.