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23. 01. 2019

Арина Соболенко обгонит Серену Уильямс в рейтинге WTA

Арина Соболенко Источник фото: WTA

На следующей неделе первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые в своей спортивной карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA. Она обгонит американку Серену Уильямс! Обновленный рейтинг будет опубликован 28 января.

На Australian Open белорусская теннисистка дошла до 1/16 финала и проиграла Аманде Анисимовой. Серена Уильямс, которая могла войти в топ-10 рейтинга WTA, сошла с дистанции после матча за выход в полкфинал, уступив  Каролине Плишковой. 
 
Спортивные эксперты считают, что Арина Соболенко впервые в карьере войдет в первую десятку рейтинга, а Серена будет занимать 11-е место.

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