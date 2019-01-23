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23. 01. 2019

Около 7 тысяч предпринимателей хотят встретиться с Лукашенко

В Администрацию президента Беларуси передали обращение, под которым подписалось около 7 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они хотят встретиться с Александром Лукашенко, чтобы обсудить с ним проблемы малого бизнеса.

Сегодня руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко встретился с главой Администрации президента Натальей Кочановой. Он передал ей коллективное обращение с подписями ИП из 25 городов Беларуси. 
 
Анатолий Шумченко сообщил «Белорусскому партизану», что на встрече он рассказал Кочановой о «катастрофической ситуации, в которой оказались индивидуальные предприниматели». В число острых вопросов, которые нужно решать, вошли сокращение количества ИП и налоговых поступлений, их положения в сфере торговли, нарушения в магазинах с товарами из Средней Азии, работа с российскими партнерами.
 
По его словам, глава Администрации президент пообещала, что на все вопросы, которые он сегодня поднимал, будет реакция. Дату встречи с президентом еще не назначили, но Анатолий Шумченко надеется, что этот вопрос будет решен положительно.
 
Индивидуальные предприниматели начали составлять обращение к президенту с предложением организовать встречу и обсудить проблемы в их деятельности еще в сентябре прошлого года, о чем ранее писал Телеграф.

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