Около 7 тысяч предпринимателей хотят встретиться с Лукашенко

В Администрацию президента Беларуси передали обращение, под которым подписалось около 7 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они хотят встретиться с Александром Лукашенко, чтобы обсудить с ним проблемы малого бизнеса.

Сегодня руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко встретился с главой Администрации президента Натальей Кочановой. Он передал ей коллективное обращение с подписями ИП из 25 городов Беларуси.

Анатолий Шумченко сообщил «Белорусскому партизану» , что на встрече он рассказал Кочановой о «катастрофической ситуации, в которой оказались индивидуальные предприниматели». В число острых вопросов, которые нужно решать, вошли сокращение количества ИП и налоговых поступлений, их положения в сфере торговли, нарушения в магазинах с товарами из Средней Азии, работа с российскими партнерами.

По его словам, глава Администрации президент пообещала, что на все вопросы, которые он сегодня поднимал, будет реакция. Дату встречи с президентом еще не назначили, но Анатолий Шумченко надеется, что этот вопрос будет решен положительно.

Индивидуальные предприниматели начали составлять обращение к президенту с предложением организовать встречу и обсудить проблемы в их деятельности еще в сентябре прошлого года, о чем ранее писал Телеграф