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23. 01. 2019

У «БелГазеты» теперь два руководителя: совладелец назначил своего директора

Фото: baj.by

На пресс-конференции в среду, 23 января, владелец основного пакета акций «БелГазеты» Кирилл Живолович представил нового директора издания. Им стал бывший лидер «Правого альянса» Юрий Каретников.

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Накануне стало известно, что «БелГазету» уже несколько недель возглавляет правозащитник Андрей Бондаренко. Кирилл Живолович, которому принадлежит 75% уставного фонда издания, назвал перемены в редакции «рейдерским захватом». 
 
Сегодня Живолович представил нового директора газеты - Юрия Каретникова. Ранее он состоял в незарегистрированной Белорусской партии свободы и руководил незарегистрированной организацией «Правый альянс».
 
На пресс-конференции Каретников заявил, что пришел в «БелГазету», чтобы издание не превратилось в неофициальный рупор Кремля, пишет «Наша Нiва».

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