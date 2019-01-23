У «БелГазеты» теперь два руководителя: совладелец назначил своего директора

На пресс-конференции в среду, 23 января, владелец основного пакета акций «БелГазеты» Кирилл Живолович представил нового директора издания. Им стал бывший лидер «Правого альянса» Юрий Каретников.
Накануне стало известно, что «БелГазету» уже несколько недель возглавляет правозащитник Андрей Бондаренко. Кирилл Живолович, которому принадлежит 75% уставного фонда издания, назвал перемены в редакции «рейдерским захватом».
Сегодня Живолович представил нового директора газеты - Юрия Каретникова. Ранее он состоял в незарегистрированной Белорусской партии свободы и руководил незарегистрированной организацией «Правый альянс».
На пресс-конференции Каретников заявил, что пришел в «БелГазету», чтобы издание не превратилось в неофициальный рупор Кремля, пишет «Наша Нiва»
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