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23. 01. 2019

Футболисту на Infiniti и его подруге грозит уголовное дело за мошенничество

Фото: vk.com/lukhvi421

В отношении белорусского футболиста Ильи Лухвича и его подруги могут возбудить уголовное дело, о чем сегодня сообщили в Следственно комитете. 19-летнему футболисту, который прославился не забитыми голами, а экстремальной ездой на Infiniti по минским улицам, грозит уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Сегодня стало известно, что молодого футболиста Илью Лухвича задержали и доставили в РУВД Центрального района Минска. Парень грубо нарушал правила дорожного движения – гонял по встречке, ездил по тротуару и парковался где попало, называя других участников дорожного движения «дачниками», «даунами» и другими нелестными эпитетами. Видео своих поездок он размещал в Instagram. После публикаций в СМИ им заинтересовалась милиция.
 
Родители спортсмена утверждают, что узнали об автомобильных «подвигах» сына из интернета и были шокированы увиденным, пишет TUT.by. В Следственном комитете сообщили, что в Центральный (Минска) РОСК поступили материалы проверки в отношении Ильи Лухвича и его 18-летней подруги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. 
 

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