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23. 01. 2019

Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за помощь в освобождении

Анастасия Вашукевич, которая более известна под псевдонимом Настя Рыбка, поблагодарила президента Беларуси Александра Лукашенко за помощь в своем освобождении в Москве. Видеообращение Рыбки выложил ее адвокат Дмитрий Зацаринский.

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Настя Рыбка поблагодарила Александра Лукашенко за помощь в ее освобождении. «Спасибо президенту моей любимой страны за то, что он оказывал свою помощь», - сказала девушка. 
 
Также она благодарна журналистам, которые освещали ситуацию с ней и Алексом Лесли. По ее словам, без широкой огласки их не выпустили бы так быстро.
 
 

 

 
Рыбку и Лесли задержали на прошлой неделе по прилету в Москву из Таиланда, откуда их депортировали за проведение нелегального секс-тренинга. В России их арестовали по подозрению в вовлечении в занятие проституцией.
 
За белорусов заступился Александр Лукашенко, поручив министерству иностранных дел заняться их освобождением. Однако сегодня Дмитрий Зацаринский заявил, что ему неизвестно, что белорусские дипломаты как-то поучаствовали в судьбе ее подзащитной.
 

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