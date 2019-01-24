К Евроиграм в Минске отремонтируют 215 тысяч кв.м дорог

В Минске планируют отремонтировать 215 тысяч квадратных метров дорог к проведению вторых Европейских игр. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил заместитель гендиректора «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко, передает Телеграф.

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Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. К их началу в городе отремонтируют 215 тысяч квадратных метров дорог, текущий ремонт запланирован на 19 объектах улично-дорожной сети.

Олег Лукашенко отметил, что из-за частых перепадов температуры воздуха скорость и стихийность образования критической ямочности увеличились. Самыми проблемными, по его словам, являются участки покрытий мостов и путепроводов на Минской кольцевой автодороге и магистральных улицах, где движение транспортных средств наиболее интенсивно.

Ремонтные бригады уже устранили 5,4 тысячи квадратных метров критической ямочности на уличной сети Минска, а полностью ее ликвидируют до 1 мая.

«Ситуация с выявлением и оперативным устранением дефектов проезжей части находится под контролем эксплуатирующих организаций и специалистов «Горремавтодора», - заключил он.