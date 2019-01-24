Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2019, четверг, 16:21
-6°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
24. 01. 2019

ГТК: к концу 2020 года пропускная способность на границе вырастет на 20%

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

К 2020 году общую пропускную способность на белорусской границе планируется увеличить на 20%. Это произойдет за счет реконструкции автодорожных пунктов пропуска, заявил в четверг председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

После реконструкции ряда пунктов пропуска на границе пропускная способность вырастет с 30 до 36 тысяч транспортных средств в сутки (20%). В этом году начнется реконструкция  пункта пропуска «Каменный Лог», ремонтные работы продолжатся в «Урбанах» на латвийском направлении и в «Верхнем Теребежове» на украинском. Также до конца 2019 года нужно завершить модернизацию пункта пропуска «Брузги-2» в рамках реконструкции трассы М6, отметил председатель Государственного таможенного комитета.
 
Реконструкцию пунктов пропуска «Урбаны» и «Верхний Теребежов», на которую в 2018-2019 годах будет потрачено более 20 млн рублей, планируется закончить к концу следующего года. Работы в «Каменном Логе» начнутся ближе к лету, уточнил Юрий Сенько. На сегодняшний день этот крупнейший пункт пропуска на литовском направлении не соответствует необходимой пропускной способности.
 
«Полагаю, что и Литва по своей стороне собирается проектировать и реконструировать в то же время, как и мы», - добавил он.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.