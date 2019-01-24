ГТК: к концу 2020 года пропускная способность на границе вырастет на 20%

К 2020 году общую пропускную способность на белорусской границе планируется увеличить на 20%. Это произойдет за счет реконструкции автодорожных пунктов пропуска, заявил в четверг председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

После реконструкции ряда пунктов пропуска на границе пропускная способность вырастет с 30 до 36 тысяч транспортных средств в сутки (20%). В этом году начнется реконструкция пункта пропуска «Каменный Лог», ремонтные работы продолжатся в «Урбанах» на латвийском направлении и в «Верхнем Теребежове» на украинском. Также до конца 2019 года нужно завершить модернизацию пункта пропуска «Брузги-2» в рамках реконструкции трассы М6, отметил председатель Государственного таможенного комитета.

Реконструкцию пунктов пропуска «Урбаны» и «Верхний Теребежов», на которую в 2018-2019 годах будет потрачено более 20 млн рублей, планируется закончить к концу следующего года. Работы в «Каменном Логе» начнутся ближе к лету, уточнил Юрий Сенько. На сегодняшний день этот крупнейший пункт пропуска на литовском направлении не соответствует необходимой пропускной способности.

«Полагаю, что и Литва по своей стороне собирается проектировать и реконструировать в то же время, как и мы», - добавил он.