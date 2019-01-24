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24. 01. 2019

Парень из Гродно обманул более 150 мужчин, обещая интимные услуги

Источник фото: gomel.today

22-летний житель Гродно обманул более 150 мужчин, обещая организовать интим-встречи с девушками с «пониженной социальной ответственностью», сообщили сегодня в прокуратуре Гродненской области. Он выманивал у людей деньги, рассчитывая на то, что они из чувства стыда не обратятся в правоохранительные органы.

Парень создал в одной из соцсети сообщества под названиями «Эскорт Беларусь», «Организация досуга» и «Эскорт агентство Беларусь», где обещал пользователям за деньги организовать интимные услуги. Для поддержания интереса публиковал в одном из них фото порнографического характера, которые скопировал из интернета. Группы действовали с сентября 2016 года по май 2018-го.
 
Желающие воспользоваться интимными услугами перечисляли предоплату на карточку обвиняемого, но обещанных встреч не происходило. Оказывается, что парень специально вводил людей в заблуждение, рассчитывая, что они не обратятся в милицию из чувства стыда. Всего он обманул жителей разных городов Беларуси на общую сумму более 10 тысяч рублей.
 
Всего правоохранители установили 152 преступных эпизода. Действия 22-летнего жителя Гродно были расценены следствием как мошенничество и распространение порнографии. Вскоре состоится суд.

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