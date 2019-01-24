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24. 01. 2019

Рванула вверх: в декабре средняя зарплата превысила 1100 рублей

В декабре 2018 года средняя зарплата в Беларуси резко выросла и составила 1 115,3 рубля. Об этом сегодня сообщили в Национальном статистическом комитете, передает Telegraf.by.

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В ноябре номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси уменьшилась на 5,7 рубля и составила 994. А в декабре был зафиксирован значительный рост: средняя зарплата увеличилась на 121,3 рубля и достигла 1115,3.
 
К слову, такой аномальный рост наблюдался и в декабре 2017 года, но после Нового года средняя зарплата так же резко уменьшилась. В декабре она выросла на 158 рублей, а в январе упала на 136 рублей.
 
Ранее Телеграф сообщал, что медианная зарплата в Беларуси составляет меньше 800 рублей.

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