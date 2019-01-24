Рванула вверх: в декабре средняя зарплата превысила 1100 рублей

В декабре 2018 года средняя зарплата в Беларуси резко выросла и составила 1 115,3 рубля. Об этом сегодня сообщили в Национальном статистическом комитете, передает Telegraf.by.
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В декабре 2018 года средняя зарплата в Беларуси резко выросла и составила 1 115,3 рубля. Об этом сегодня сообщили в Национальном статистическом комитете, передает Telegraf.by.
В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.