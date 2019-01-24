Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2019, четверг, 19:33
-6°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
24. 01. 2019

Глава ЦИК предположила, когда Лукашенко может назвать дату выборов

Президент Александр Лукашенко может назвать дату проведения президентских и парламентских выборов в Беларуси во время своего ежегодного послания, полагает председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

Руководитель ЦИК отметила, что поздней осенью 2019 года в Беларуси могут пройти президентские или парламентские выборы, пишет Sputnik. Она не исключает, что дата проведения избирательных кампаний станет известна во время послания президента народу и парламенту. Это мероприятие, по ее слова, состоится в двадцатых числах апреля.
 
По графику обе избирательные кампании приходятся на 2020 год, но выборы, как ранее заявляла Лидия Ермошина, разведут по разным годам. И главе государства предстоит решить, какие выборы - президентские или парламентские – проводить раньше.
 
Ранее Александр Лукашенко отмечал, что к предстоящим выборам нужно подойти так, чтобы «в умах людей даже не было альтернативы».

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.