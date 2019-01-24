Глава ЦИК предположила, когда Лукашенко может назвать дату выборов

Президент Александр Лукашенко может назвать дату проведения президентских и парламентских выборов в Беларуси во время своего ежегодного послания, полагает председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.
Руководитель ЦИК отметила, что поздней осенью 2019 года в Беларуси могут пройти президентские или парламентские выборы, пишет Sputnik
. Она не исключает, что дата проведения избирательных кампаний станет известна во время послания президента народу и парламенту. Это мероприятие, по ее слова, состоится в двадцатых числах апреля.
По графику обе избирательные кампании приходятся на 2020 год, но выборы, как ранее заявляла
Лидия Ермошина, разведут по разным годам. И главе государства предстоит решить, какие выборы - президентские или парламентские – проводить раньше.