Утром из кожвендиспансера в Бресте эвакуировали 100 человек

Сегодня утром из здания кожно-венерологического диспансера в Бресте из-за задымления эвакуировали 100 работников и посетителей, сообщает МЧС.

Спасатели получили информацию о задымлении на первом этаже кожвендиспансера на улице Медицинской в Бресте в девять часов утра. Когда они прибыли на место, работники учреждения проводили эвакуацию. На улицу вывели 100 человек.

Оказалось, что в воздуховоде вентиляции началось тление, что и вызвало задымление. Добровольная пожарная дружина объекта ликвидировала его до приезда МЧС. В тот момент в здании находилось 259 человек, но эвакуацию провели только в одном из корпусов.

В МЧС отметили, что причина происшествия устанавливается.