Утром из кожвендиспансера в Бресте эвакуировали 100 человек

Сегодня утром из здания кожно-венерологического диспансера в Бресте из-за задымления эвакуировали 100 работников и посетителей, сообщает МЧС.
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Сегодня утром из здания кожно-венерологического диспансера в Бресте из-за задымления эвакуировали 100 работников и посетителей, сообщает МЧС.
В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.