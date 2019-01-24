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24. 01. 2019

Утром из кожвендиспансера в Бресте эвакуировали 100 человек

Источник фото: МЧС

Сегодня утром из здания кожно-венерологического диспансера в Бресте из-за задымления эвакуировали 100 работников и посетителей, сообщает МЧС.

Спасатели получили информацию о задымлении на первом этаже кожвендиспансера на улице Медицинской в Бресте в девять часов утра. Когда они прибыли на место, работники учреждения проводили эвакуацию. На улицу вывели 100 человек.
 
Оказалось, что в воздуховоде вентиляции началось тление, что и вызвало задымление. Добровольная пожарная дружина объекта ликвидировала его до приезда МЧС. В тот момент в здании находилось 259 человек, но эвакуацию провели только в одном из корпусов.
 
В МЧС отметили, что причина происшествия устанавливается.

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